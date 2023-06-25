Почему «кадыровцы» так и не добрались до Ростова?

Подразделения спецназа «Ахмат», направленные в Ростов-на-Дону, находились в 500–700 метрах от бойцов ЧВК «Вагнер», передает ТАСС со ссылкой на командира подразделения «Ахмат» Апты Алаудинова.

«Некоторые наши подразделения находились буквально в 500–700 метрах от бойцов подразделения «Вагнер». Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий», — цитирует агентство слова Алаудинова.

Командир «Ахмата» утверждает, что руководство Минобороны РФ попросило бойцов не вступать в боестолкновения, поскольку была надежда разрешить ситуацию мирным путем.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил бойцов «Ахмат», которые 24 июня были отправлены в Ростов-на-Дону. По его мнению, любая самодеятельность в российском городе могла привести к большому количеству смертей. Сам Кадыров назвал попытку мятежа «гнусным предательством и ножом в спину».