Леонид Швец, автор haqqin.az 01:30

Местопребывание Евгения Пригожина, инициатора военного мятежа, поставившего на уши всю Россию, является глубокой тайной. После каких-то гарантий, выданных бунтовщику Александром Лукашенко, глава ЧВК «Вагнер» на пару суток исчез из публичного пространства, а к вечеру 26 июня снова выдал порцию аудиокомментария, в котором еще раз, уже задним числом, объяснил, что происходило во время «Марша справедливости». И объяснил опять самым дерзким образом, в котором не только не чувствовалось ни грана раскаяния, слова мятежника звучали издевкой над тем, кто сначала грозно назвал его изменником и пригрозил всеми карами, а потом отменил свое решение.

По свежей версии Пригожина, вагнеровцы, хоть и расстроенные и возмущенные решением командования расформировать ЧВК, собирались выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику около штаба СВО. Но, несмотря на отсутствие агрессии с их стороны, 23 июня по лагерю был нанесен ракетный удар, а затем отработали вертолеты. Около тридцати человек, по словам Пригожина, погибло. Тогда-то совет командиров «Вагнера» и принял решение выдвигаться немедленно, часть на Ростов, часть на Москву. Дальше лидер вагнеровцев расписывает подвиг своего подразделения, за сутки преодолевшего 780 километров, обезвреживая все воинские части на своем пути. Единственными жертвами со своей стороны он назвал каких-то двух военнослужащих, которые выразили желание присоединиться к его колонне (в российских СМИ ничего на этот счет не было). Увлеченный рассказом Пригожин сравнивает свой победный марш с неумелыми действиями российской армии 24 февраля 2022 года и берется утверждать, что ЧВК «Вагнер» прошла бы до Киева и до Ужгорода за сутки. Не нашлось никого рядом, чтобы напомнить великому полководцу про темпы продвижения его бойцов к Бахмуту и заплаченную цену. Приказ вернуться в месторасположение был Пригожиным отдан не потому, что этого потребовал верховный главнокомандующий, а потому, что не хотелось проливать русскую кровь, да и задачи такой не было – сменить политическую власть. Из чего делается простой вывод, что была бы – сменили бы.