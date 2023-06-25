Бизнес-джет Embraer Legacy 600, связанный с бизнесменом Евгением Пригожиным, на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнер» совершил перелет из Ростова-на-Дону в Петербург. Об этом сообщают «Важные истории» и OCCRP.

По их данным, частный самолет с бортовым номером RA-02795 днем 25 июня вылетел из Петербурга, затем выключил транспондер над Волгоградской областью, а вечером того же дня появился на радарах над Тамбовской областью и вернулся в Петербург к 19:00.

Последний раз Евгения Пригожина видели на публике вечером 24 июня на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове. Тогда же появилось видео, на котором автомобиль Пригожина уезжает из Ростова. Днем 26 июня пресс-служба Пригожина распространила его аудиокомментарий.

Самолет RA-02795 находится под американскими санкциями с 2019 года из-за связи с Пригожиным. Тогда «Новая газета» писала, что бизнес-джетом пользовался лично предприниматель, а также члены его семьи.