Госагентство по туризму и ЮНЕСКО расширяют сотрудничество
Перспективы расширения сотрудничества с ЮНЕСКО в сфере туризма обсуждались на встрече председателя Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуада Нагиева с делегацией ЮНЕСКО во главе с заместителем генерального директора по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос.
Как сообщили haqqin.az в ГАТ, на этой встрече Фуад Нагиев рассказал о деятельности Агентства, о проектах, реализуемых в сфере туризма, а также о комплексе работ, связанных охраной культурного наследия азербайджанского народа.
Председатель Госагентства отметил важность расширения сотрудничества с ЮНЕСКО в деле популяризации историко-культурного наследия Азербайджана, включенного в список этого подразделения ООН, а также в более активном обмене опытом в сфере международного туризма.
Фуад Нагиев подчеркнул, что Азербайджан располагает богатым историческим наследием в области торговли и культурного обмена, сконцентрированным вдоль «Великого Шелкового пути». По словам Нагиева, это историческое богатство позволяет превратить Азербайджанскую Республику в важное направление в сфере международного туризма.
В свою очередь Габриэла Рамос отметила, что ЮНЕСКО и Азербайджан имеют взаимные интересы в развитии межкультурного диалога и культурного туризма, которые можно реализовывать, продвигая и популяризируя общее наследие, расположенное вдоль «Великого Шелкового пути».
Стороны обсудили в этой связи планы реализации совместного проекта в туристической сфере, отметив, что он может включить в себя комплекс мероприятий, содержащий элементы культурного наследия и туризма с участием различных стран «Шелкового пути».
Участники встречи рассмотрели также различные аспекты будущего совместного проекта, для подготовки которого Государственное агентство Азербайджана по туризму и ЮНЕСКО предполагают подписать Протокол о намерениях.