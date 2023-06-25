Госагентство по туризму и ЮНЕСКО расширяют сотрудничество

Ага Гасымлы, собкор 01:46

Перспективы расширения сотрудничества с ЮНЕСКО в сфере туризма обсуждались на встрече председателя Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуада Нагиева с делегацией ЮНЕСКО во главе с заместителем генерального директора по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос. Как сообщили haqqin.az в ГАТ, на этой встрече Фуад Нагиев рассказал о деятельности Агентства, о проектах, реализуемых в сфере туризма, а также о комплексе работ, связанных охраной культурного наследия азербайджанского народа.

Председатель Госагентства отметил важность расширения сотрудничества с ЮНЕСКО в деле популяризации историко-культурного наследия Азербайджана, включенного в список этого подразделения ООН, а также в более активном обмене опытом в сфере международного туризма. Фуад Нагиев подчеркнул, что Азербайджан располагает богатым историческим наследием в области торговли и культурного обмена, сконцентрированным вдоль «Великого Шелкового пути». По словам Нагиева, это историческое богатство позволяет превратить Азербайджанскую Республику в важное направление в сфере международного туризма. В свою очередь Габриэла Рамос отметила, что ЮНЕСКО и Азербайджан имеют взаимные интересы в развитии межкультурного диалога и культурного туризма, которые можно реализовывать, продвигая и популяризируя общее наследие, расположенное вдоль «Великого Шелкового пути».