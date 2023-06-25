Дуров анонсировал «новую эру в Telegram»

В мессенджере Telegram в ближайшее время появятся Stories. Новая функция находится на финальном этапе тестирования и будет добавлена в начале июля. Об этом сообщается в Telegram Павла Дурова.

Согласно опубликованным данным, пользователи смогут определять аудиторию, кто сможет видеть каждую из Stories. Истории будут отображаться в верхней части списка чатов по аналогии с Instagram и Facebook.

Для записи историй также можно будет использовать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами. Кроме того, пользователи смогут выбрать срок действия истории: 6, 12, 24 или 48 часов.

«Появление историй ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас», - говорится в сообщении Дурова.