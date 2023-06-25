Зеленский заявил об успехах армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных и заявил, что по всем направлениям у ВСУ было продвижение вперед, и это «счастливый день». Об этом сообщается в Facebook главы государства.

В понедельник украинские СМИ сообщили, что Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской области. Вручил воинам государственные награды и отметил продвижение вперед.

«Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины, кто готовится к бою, кто на боевых задачах, на боевых постах... Слава вам, наши герои! И вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину, каждому и каждой!» - сказал президент Украины.