Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 02:13

«История с мятежом главы наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ознаменовала переломный момент в истории современной России», - сказал в интервью haqqin.az Френсис О'Доннелл, ирландский дипломат и экс-координатор системы ООН в Украине. По его словам, война с Украиной спровоцировала в российской элите внутриполитическое брожение, которое приведет в итоге к кардинальным политическим переменам.

«На этом фоне Кремль старается демонстрировать агрессивную волю, что на самом деле лишено всякой логики, - отметил О'Доннелл. – В конечном счете грядущие перемены в России будут способствовать установлению мира в регионе и вынудят Москву уважать международное право. Пока у Путина есть время и возможности сделать это самому. Но если он откажется, это сделает кто-то другой. Думаю, Кремлю придется избавиться от имперских амбиций. Ход событий, который мы наблюдаем, вселяет надежду, что свободу и независимость получат как подчиненные во времена российской империи народы внутри РФ, так и страны, ставшие жертвами агрессивной политики Москвы - Украина, Грузия и Молдова». По словам дипломата, Европа, усмотревшая в попытке государственного переворота в России угрозу для общемировой безопасности, намерена еще больше и ощутимее влиять на Россию инструментами экономических санкций, чтобы перекрыть её возможности продолжить войну в Украине. Особенно это коснется технологий двойного назначения, которые не должны попасть в Россию. «Европа ввела санкции на целевые, наиболее чувствительные секторы военно-промышленного комплекса России и ограничила его доступ к важнейшим передовым технологиям, - заявил Френсис О'Доннелл. – Таким, как БПЛА, программное обеспечение для беспилотников, устройства шифрования, получение полупроводников, передовой электроники, двигателей для дронов, различные вещества, которые могут быть использованы для химического оружия, специальные материалы и промышленное оборудование, маскировочное снаряжение, техника по борьбе с беспорядками, термографические камеры, радиоэлектронные компоненты для вертолетов, ракет, БПЛА, колесного транспорта и т.д».