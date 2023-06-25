Россия останется без генераторов, компьютеров, видеокамер и даже объективов… обратно в Парк юрского периода
«История с мятежом главы наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ознаменовала переломный момент в истории современной России», - сказал в интервью haqqin.az Френсис О'Доннелл, ирландский дипломат и экс-координатор системы ООН в Украине.
По его словам, война с Украиной спровоцировала в российской элите внутриполитическое брожение, которое приведет в итоге к кардинальным политическим переменам.
«На этом фоне Кремль старается демонстрировать агрессивную волю, что на самом деле лишено всякой логики, - отметил О'Доннелл. – В конечном счете грядущие перемены в России будут способствовать установлению мира в регионе и вынудят Москву уважать международное право. Пока у Путина есть время и возможности сделать это самому. Но если он откажется, это сделает кто-то другой. Думаю, Кремлю придется избавиться от имперских амбиций. Ход событий, который мы наблюдаем, вселяет надежду, что свободу и независимость получат как подчиненные во времена российской империи народы внутри РФ, так и страны, ставшие жертвами агрессивной политики Москвы - Украина, Грузия и Молдова».
По словам дипломата, Европа, усмотревшая в попытке государственного переворота в России угрозу для общемировой безопасности, намерена еще больше и ощутимее влиять на Россию инструментами экономических санкций, чтобы перекрыть её возможности продолжить войну в Украине. Особенно это коснется технологий двойного назначения, которые не должны попасть в Россию.
«Европа ввела санкции на целевые, наиболее чувствительные секторы военно-промышленного комплекса России и ограничила его доступ к важнейшим передовым технологиям, - заявил Френсис О'Доннелл. – Таким, как БПЛА, программное обеспечение для беспилотников, устройства шифрования, получение полупроводников, передовой электроники, двигателей для дронов, различные вещества, которые могут быть использованы для химического оружия, специальные материалы и промышленное оборудование, маскировочное снаряжение, техника по борьбе с беспорядками, термографические камеры, радиоэлектронные компоненты для вертолетов, ракет, БПЛА, колесного транспорта и т.д».
По словам ирландского дипломата, наряду с расширением списка товаров в санкционном списке, в сфере контроля коллективного Запада оказываются все больше компаний, материально поддерживающих Россию, и имеющих непосредственное отношение к военной и оборонной сфере.
«Под эмбарго попадают также товары с низкими техническими характеристиками, такие, как игрушечные беспилотники, сложные генераторные устройства, ноутбуки, компьютеры, видеокамеры и объективы, аппаратура радионавигационной помощи, аппаратура для передачи или приема голоса, изображений, - уточнил О'Доннелл. – Евросоюзовский регламент 2021/821 регулирует режим экспортного контроля, за соблюдением которого следят различные учреждения ЕС. На национальном и международном уровнях усиливается контроль за эмбарго со стороны всех стран и криминализируется помощь в обходе санкций. Еще жестче будет реакция по отношении к лицам, причастным к нарушению санкций, а также к третьим странам, помогающим России с помощью реэкспорта».
Дипломат убежден, что свободный демократический мир и Евросоюз, в частности, не могут позволить себе, чтобы Украина проиграла войну.
«В то же время, - уверяет он, - мы можем позволить себе сделать все возможное, чтобы Россия рассталась с иллюзией безнаказанной аннексии чужих территорий. Россия обязана освободить все захваченные украинские территории и компенсировать в полном объеме причиненный войной ущерб. Такова позиция Запада, все страны которого поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины».