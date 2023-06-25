«По его (Путина – ред.) ауре неуязвимости нанесен удар, от которого будет трудно оправиться, особенно с учетом того, что в России все чаще задаются вопросами о непопулярной войне в Украине», - пишет газета.

Издание полагает, что «несмотря на изоляцию России и Путина в мире, в мировых столицах не будут рады нестабильности в ядерной державе. Политическую смерть Путина предсказывать еще рано, но трещина в его имидже сильного лидера может подстегнуть брожения».

Выходящая на хинди газета «Джансатта» считает, что в России растет недовольство Путиным, и что по ходу мятежа было заметно, что часть общественности поддерживает Пригожина.

Индийская англоязычная деловая газета Mint предполагает, что пригожинская попытка мятежа повышает шансы Украины на успех на поле боя. «Наилучший выход для Путина - вывести войска. Время войны должно закончиться», - считает издание.

Газета Times of India предсказывает, что «Путина настигнет его кошмар: в дополнение к войне с Украиной и войне слов с Западом перед ним маячит гражданская война», - предсказывает газета.