Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 09:18

Пригожинский мятеж имеет все шансы войти в Книгу рекордов Гиннеса, как самый короткий вооруженный мятеж за всю историю человечества. Можно бесконечно долго рассуждать о том, что этот мини-мятеж высветил неожиданную даже для скептиков слабость вертикали власти Кремля, основанную на идеологических клише, надувании щек и пускании пыли в глаза. Но за несколько часов «пригожинского блицкрига» весь мир и, в первую очередь, сами россияне вдруг осознали, что система правления, построенная Путиным за двадцать с лишним лет безграничной власти, неспособна оказать сопротивление даже мало-мальски мотивированной группе наемников со средним количеством оружия.

Все это, несомненно, так, хотя сам по себе факт налицо – Евгений Пригожин с позором бежал под крыло Александра Лукашенко, его ЧВК «Вагнер» могут в любую минуту разгромить или распустить, а президент Путин, вопреки активно распространяемому мнению, одержал победу, укрепив свою власть, а не ослабив ее. История, ка известно, благоволит победителям. Это, как в футболе: неважно, сколько голевых моментов создала твоя команда, важно, кто в итоге победил. Любой сорвавшийся путч, как правило, укрепляет действующую власть. Мировая история полна случаями, когда проворовавшиеся и неэффективные лидеры государства сознательно инсценируют попытки военных переворотов или покушений, чтобы выравнять пошатнувшийся рейтинг или начать «зачистку» в стане врагов и политических конкурентов. Во всей истории очередного несостоявшегося государственного переворота в России, амплитуда которого напомнила по перепадам американские горки, непонятны только мотивы Евгения Пригожина. На что рассчитывала эта приблатненная реинкарнация Степана Разина, когда начинала поход на Москву? И, главное, почему Пригожин решил остановиться в двух часах езды от Белокаменной, в шаге от неминуемого триумфа?

Ведь понятно, что на поверку, как результат, победа Путина, пусть сомнительная и с привкусом разочарования, это все равно победа. При том, что разгромный характер поражения главы «Вагнера» выглядит совершенно однозначно. Многие говорят, что, «осадив коней», Пригожин выторговал для себя у Путина (или только у Лукашенко?) гарантии личной безопасности, под которые, собственно, и остановил вооруженный марш-бросок на Москву. Но если бы Пригожина в самом деле беспокоили вопросы физической неприкосновенности, он мог просто помалкивать и не дразнить гусей в лице Шойгу, Герасимова и других столпов российской армии. Но добровольно выйти из зоны безопасности, нажить кучу могущественных врагов, захватить более чем миллионный Ростов, направить механизированные колонны на штурм Москвы и все это – только ради того, чтоб получить гарантии безопасности, которые у Пригожина и так были? Какой в этом прок? Где логика? Тем более, что своими действиями Евгений Пригожин, фактически, подписал себе смертный приговор. И неважно, будет ли это официальный вердикт суда, порция полония от мстительных гэбэшников или перо в бок от собственного воинства, которое Пригожин так откровенно подставил. Словом, если планом Пригожина было намерение вначале взять Путина «на понт», а потом под железные гарантии сдать назад, то это и не план вовсе, а откровенная глупость. Скорее я поверю в то, что такого плана не было вовсе. Авторы подобных версий, которых в день пригожинского путча было несть числа, допускают типичную ошибку, рассматривая действия «повара Путина» сквозь призму высокой политики, стратегических замыслов и сверхвысоких стратегий, полностью игнорируя при этом человеческий фактор. А зря! Ведь любой политик – это, прежде всего, человек. И там, где нам мерещится глубокая идея, на самом деле может быть нечто банально личное.

Скорее всего, глава «Вагнера» начал наступление на Москву в состоянии психологического перевозбуждения, аффекта. И только позже, когда перспектива победы предстала перед Пригожиным во всей реальности и полноте, он вдруг осознал, в какое болото влез. Такое ведь часто бывает в жизни, когда люди, одержимые некоей мечтой, особо не вникают в детали, поскольку изначально считают её несбыточной. Это все равно, как с детства мечтать о полете в космос, не слишком задумываясь о возможных последствиях, поскольку есть четкое понимание, что никто вас в этот самый космос никогда не запустит. И вдруг вы уже в скафандре, стоите перед входом в космический корабль, вам остается сделать только один шаг, и ваша мечта сбудется… И вот тут вы начинаете задаваться вопросами, о которых раньше вообще не задумывались. Короче, Евгений Пригожин банально сдрейфил! Представления о собственном могуществе вкупе с озлобленностью на интриги Шойгу с Герасимовым привели к такому резкому вбросу адреналина в кровь Пригожина, что на какое-то время этот человек вдруг забыл, что вся история его карьерного успеха была создана на базе плотного и строго подчиненного сотрудничества с государством. Пригожина остудила мысль, что еще один шаг – и ему уже будет некому позвонить с просьбой решить проблему, усилить финансирование, разобраться с врагами, что отныне ему предстоит лично, в одиночку решать неподъемный комплекс проблем от нелояльности кремлевских элит до вооруженных губернаторских армий в регионах. Главный вопрос всей этой политической драмы в том, почему Пригожин понял это, находясь в 200 километрах от Москвы, а не раньше? Думаю, и здесь мы имеем сугубо человеческое объяснение. В последние недели Пригожин, чему есть немало подтверждений, пребывал в состоянии глубокого стресса. Он был явно не в себе, эмоции и злость хозяина ЧВК «Вагнер» полностью возобладали над его способностью мыслить рационально.