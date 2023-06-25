Самолет Пригожина приземлился в Беларуси CМИ
Бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершил посадку под Минском, пишет "Беларускі Гаюн"
Самолет с регистрационным номером RA-02795 приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 07.40 (08.40 по Баку), отмечает белорусская мониторинговая группа. По ее данным, позднее еще один бизнес-джет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на аэродроме в 07.58.
Кто находился в самолетах, не уточняется. Сам Евгений Пригожин пока не прокомментировал информацию и не подтвердил прибытие в Беларусь.