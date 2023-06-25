Очередной раунд переговоров Байрамова и Мирзояна в США

Сегодня в Вашингтоне министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян начнут очередной раунд азербайджано-армянских переговоров, сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

Отмечается, что во время встречи Госсекретарь CША Энтони Блинкен проведет двусторонние встречи с главой МИД Азербайджана и Армении - в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен примет участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца. Переговоры продолжатся до 29 июня.