ВСУ продолжают продвигаться в районе Бахмута Донецкой области Украины, уничтожая российскую пехоту. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, украинские военные, в частности, пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута. По словам бойцов, основная задача сейчас - обезвредить наибольшее количество вражеской пехоты.

"Для этого применяют самые разные средства: сбросы с дронов, автоматические гранатометы, минометы, СПГ", - говорится в сообщении.