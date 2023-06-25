Целью визита, организованного в рамках приоритетов работы Комитета корпоративной социальной ответственности ЗАО с местным населением и общинами, является постоянное внимание к членам семей военнослужащих, ставших шехидами в ходе военных действий во имя территориальной целостности нашего независимого государства, внесение дополнительного вклада в проводимую государством политику по улучшению их благосостояния.

Во время визита, организованного в преддверии праздника Курбан байрам, семьям шехидов были вручены гостинцы, состоящие из различных продуктов питания, с глубоким уважением почтена память наших шехидов.

Отметим, что акции подобного рода, регулярно реализуемые в рамках политики ЗАО AzerGold по социальному воздействию и ответственности, носят характер поддержки государственных программ социально-экономической направленности, а также служат для всесторонней заботы о семьях, проживающих в регионе, где ЗАО ведет активную добывающую и производственную деятельность.