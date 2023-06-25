США во время ситуации с ЧВК «Вагнер» обратились в Киев с просьбой «не использовать хаос» внутри России для нанесения ударов, пишет CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Это сделано с целью избежать создания впечатления, что Запад и Киев оказывают помощь основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и угрожают российскому суверенитету. Отмечается, что сообщение о необходимости не провоцировать и не атаковать наступательные военные объекты внутри России было передано на различных уровнях, включая министров иностранных дел, их заместителей и дипломатических представителей.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России», – отметил источник CNN.