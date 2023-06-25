Президент России Владимир Путин, вероятно, не будет увольнять Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ, потому что это будет выглядеть как уступка главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что усилия Пригожина убедить Путина в своей лояльности явно провалились, поскольку тот охарактеризовал вооруженное восстание как попытку шантажа и осудил его организаторов как предателей после заявления Пригожина. Использование Путиным слова "шантаж" свидетельствует о том, что Путин почувствовал, как Пригожин пытался заставить его принять свои требования, а не намеревался напрямую атаковать Кремль.

"Кремль, вероятно, пытается дать сигнал, что Шойгу пока сохранит свою позицию и что Путин не поддастся на попытку шантажа Пригожина. В Минобороны России сообщили, что 26 июня Шойгу посетил неопределенный передовой командный пункт западной группировки войск РФ в Украине - это его первое появление на публике после наезда Пригожина на Ростов-на-Дону и Москву. Это как бы подтверждает, что пока Шойгу действует и остается на посту", - сказано в отчете.