Пашинян назвал одну из главных проблем армянской армии Обновлено 12:05
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мобильность военных во время 44-дневной войны 2020 года была одной из главных проблем армянской армии.
Никол Пашинян на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств войны заявил, что еще предстоит серьезно изучить, как происходило передвижение частей.
По его словам, значительное количество потерь ВС понесли не в ходе самих боев, а именно на маршах. Произошедшая до войны оптимизация в армии обосновывалась необходимостью повышения мобильности.
* * * 11:50
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне, об этом он заявил на заседании комиссии по расследованию 44-дневной войны.
"Генштаб мне докладывал, что в случае широкомасштабной войны будет нелегко, но армия обороны и ВС Армении выполнят поставленные задачи, в том числе благодаря той технике, которая приобреталась. Потому что были приобретены и системы ПВО, предусмотренные и не предусмотренные планом закупок.
И тот же вопрос с приобретенными СУ-30СМ из того же разряда. Я, как политическая власть, говорил армии, скажите что вам нужно, и вы это получите. Сказали, например, что нужны СУ-30СМ. Я получал и перенаправлял в МО присланную мне письменную аналитику о целесообразности закупки этих современных самолетов, и получил из МО ответ, что они обсудили и настаивают на том, что эти самолеты нужны. Нужны, значит, получите! Что еще нужно? Нужны средства ПВО! Посчитайте сколько для этого нужно денег и вы получите эти деньги! Что еще нужно?", – сказал Пашинян.