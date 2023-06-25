Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мобильность военных во время 44-дневной войны 2020 года была одной из главных проблем армянской армии.

Никол Пашинян на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств войны заявил, что еще предстоит серьезно изучить, как происходило передвижение частей.

По его словам, значительное количество потерь ВС понесли не в ходе самих боев, а именно на маршах. Произошедшая до войны оптимизация в армии обосновывалась необходимостью повышения мобильности.