Евроигры: завоюет ли Азербайджан медаль в фехтовании?

Эльмир Алиев, отдел спорта 12:33

Сегодня на Европейских играх в Польше Азербайджан будет представлен в пяти видах спорта. В соревнованиях по фехтованию, которые проходят на «Таурон Арене» в Кракове, за медали поборются саблистки Анна Башта, Валерия Большакова, Сабина Керимова и Полина Касперович, а также шпажисты Кенан Алиев, Барат Гулиев и Руслан Гасанов. Стоит сказать, что шанс завоевать медали у Азербайджана сегодня есть только в фехтовании. Особые надежды связаны с нашими саблистками и, в частности, с лидером команды Анной Баштой.

В бадминтоне сегодня продолжение групповой стадии. В личных состязаниях принимают участие Эди Рески Двичайо и Кейша Фатима Аз Захра. Вчера они в стартовых матчах одержали победы. Сегодня их ждут встречи с оппонентами из Болгарии и Молдовы соответственно. А вот в парном турнире наши бадминтонисты стартовали неудачно. Сегодня мужская пара Азми Говимурамадхони - Эди Рески Двичайо сыграет с представителями Италии, а женский дуэт Эра Мафтуха - Кейша Фатима Аз Захра – с нидерландками. Турнир по бадминтону, напомним, проходит в городе Тарнов.