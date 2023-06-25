Евроигры: завоюет ли Азербайджан медаль в фехтовании?
Сегодня на Европейских играх в Польше Азербайджан будет представлен в пяти видах спорта.
В соревнованиях по фехтованию, которые проходят на «Таурон Арене» в Кракове, за медали поборются саблистки Анна Башта, Валерия Большакова, Сабина Керимова и Полина Касперович, а также шпажисты Кенан Алиев, Барат Гулиев и Руслан Гасанов.
Стоит сказать, что шанс завоевать медали у Азербайджана сегодня есть только в фехтовании. Особые надежды связаны с нашими саблистками и, в частности, с лидером команды Анной Баштой.
В бадминтоне сегодня продолжение групповой стадии. В личных состязаниях принимают участие Эди Рески Двичайо и Кейша Фатима Аз Захра. Вчера они в стартовых матчах одержали победы. Сегодня их ждут встречи с оппонентами из Болгарии и Молдовы соответственно.
А вот в парном турнире наши бадминтонисты стартовали неудачно. Сегодня мужская пара Азми Говимурамадхони - Эди Рески Двичайо сыграет с представителями Италии, а женский дуэт Эра Мафтуха - Кейша Фатима Аз Захра – с нидерландками. Турнир по бадминтону, напомним, проходит в городе Тарнов.
Тем временем в Кракове продолжаются состязания по стрельбе из лука. Сегодня азербайджанская лучница Яйлагюль Рамазанова сойдется в 1/32 финала с литовкой Паулиной Раманаускайте.
Продолжается и турнир по боксу. Сегодня на ринг в Новы-Тарге выйдут сразу пять представителей Азербайджана.
Также сегодня стартуют соревнования по пляжному футболу. На песочной площадке в Тарнове свои силы попробует и сборная Азербайджана. Наша команда в 22:30 по бакинскому времени сыграет с Польшей. В группе «А» также выступают Испания и Португалия.
Напомним, на данный момент у сборной Азербайджана 8 медалей – 2 золота, 1 серебро и 5 бронз. Золотые награды в активе каратистов Турала Агаларзаде (67 кг) и Ирины Зарецкой (68 кг), серебро у таэквондиста Сайада Дадашова (54 кг), бронза у каратиста Асимана Гурбанлы (свыше 84 кг), таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) и тайских боксеров Хаяла Алиева (67 кг), Айсу Девришовой (57 кг) и Эмили Рзаевой (63,5 кг). В общекомандном зачете мы идем на 22-м месте.