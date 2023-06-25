Лукашенко заявил об угрозе глобального конфликта
В мире существует угроза нового глобального конфликта, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает агентство «Белта».
«Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Приоритетной задачей силового блока является недопущение эскалации. Погранслужба Беларуси ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО», — заявил Лукашенко.
Касаясь недавних событий, которые происходили на юге России, Лукашенко заявил: «Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно».
Также Лукашенко заявил, что «не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин». И сообщил, что во время мятежа ЧВК им были отданы распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность.