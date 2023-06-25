Синоптики обещают жару до 36 градусов

28 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Утром в некоторых районах возможен туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью - 18-23°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью будет 9-14°, днем - 15-20° тепла.