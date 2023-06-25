Трамп раскрыл секретный план нападения на Иран

Экс-президент США Дональд Трамп раскрыл своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран, демонстрируя им конфиденциальный документ, передает телеканал CNN со ссылкой на аудиозапись разговора экс-президента.

Как сообщает CNN, запись сделана в 2021 году во время встречи Трампа в Бедминстере, когда бывший руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз работал над написанием своих мемуаров, Трамп показывал «секретную информацию о плане нападения на Иран» писателю, издателю и своим двум сотрудникам.

Трамп прокомментировал заявления касательно наличия у Вашингтона секретного плана по нападению на Иран. По его словам, такого документа никогда не существовало.