Пашинян рассказал, как его супруга оказалась среди «руководства» сепаратистов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как его супруга Анна Акопян во время войны оказалась среди военного «руководства» сепаратистов Карабаха.

«Она зашла на 15 минут с визитом вежливости, чтобы поздороваться с командованием, мы думали, это будет иметь положительное влияние», – заявил Пашинян.

Ранее экс-глава Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян заявил, что Анна Акопян сидела в командном пункте, где на большом экране демонстрировалось, что происходит на поле боя.