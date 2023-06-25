Путин о жертвах во время мятежа Пригожина Видео; Обновлено 15:05
Быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила избежать жертв среди мирных граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», — сказал Путин.
Президент России в своем выступлении поблагодарил личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России. Он отметил, что решимость и мужество силовиков, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.
Путин добавил, что силовые структуры обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных.
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