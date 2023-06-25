Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:56

Неудачным выдался 2022 год для Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Как свидетельствует аудиторский отчет, чистый убыток Фонда превысил 5,240 миллиарда манатов – картина для этой структуры в целом нехарактерная. И в самом деле, мы уже привыкли, что Нефтяной фонд ежегодно зарабатывает миллиарды манатов. Большая их часть поступает в бюджет в виде трансфертов, часть идет на решение утвержденных правительством целевых задач, оставшаяся сумма аккумулируется в самом Фонде. И в каждой статье, как правило, фигурируют миллиарды, в крайнем случае, сотни миллионов манатов. А тут убыток, превышающий 5,24 миллиарда манатов, хотя еще в прошлом году чистая прибыль Фонда превысила 1,556 миллиарда манатов. При том, что в связи с войной в Украине в прошлом году цены на нефть были куда выше, чем в пандемийном 2021-м. Естественно, возникает вопрос: что же произошло?

Так, процентные доходы Фонда, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки, в 16,5 раза превысили показатели предыдущего года и составили 71,445 миллиона манатов. А вот инвестиции в облигации и акции, в отличие от прошлого года, оказались убыточными, составив почти 2 миллиарда и более 1,703 миллиарда манатов соответственно. В то же время убыточная в прошлом году покупка золотых слитков принесла в 2022-м доход в 87,912 миллиона манатов. Прочие операционные доходы также возросли до 20,493 миллиона манатов, то есть на 58,8 процента. Точно так же, на 11,5 процента, снизилась стоимость инвестиционной недвижимости Фонда. Стоимость недвижимости - еще одного крупного сегмента инвестиционного портфеля - составила почти 1,580 миллиарда манатов. Снизилась - с 2,4 процента в 2021 году до 1,9 процента в 2022-м - доля данного сегмента в общем объеме активов фонда. Если после переоценки в Лондоне недвижимость Фонда подорожала на 11 процентов, а в Токио - на 0,2 процента, то в Париже, наоборот, недвижимость Фонда потеряла в цене 4 процента, а в Москве - 15,1 процента (мы не приводим номинальную стоимость, поскольку она выражается в национальных валютах каждой страны, что затрудняет расчеты).

Чтобы оценить потери доходности этого рынка, достаточно отметить, что указанные объекты составляют 21 процент портфеля недвижимости Фонда общей стоимостью 3,1 миллиарда долларов. Может, именно поэтому в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонд планирует снизить долю ценных бумаг со стабильной доходностью с 62,1 до 50 процентов. В то же время в структуре инвестиционного портфеля планируется увеличить долю акций до 25 процентов (с 19,6 процента, или 9,609 миллиарда долларов по итогам прошлого года), долю недвижимости до 10 процентов (с 6,2 процента до чуть более 3 миллиардов долларов) и золота до 15 процентов (с 12,1 процента, или до порядка 6 миллиардов долларов). Следует отметить в этой связи, что в кризисные времена всегда возрастают инвестиции в недвижимость и золото. Из приведенного анализа становится ясно, что даже стабильно высокие цены на «черное золото» не смогли компенсировать ощутимые убытки от финансового состояния облигаций, акций и объектов недвижимости, в которые Госнефтефонд традиционно и с большой охотой вкладывает нефтедоллары.