Орбан высказался о военном мятеже Пригожина

По его словам, это мероприятие вряд ли имело особый смысл и не окажет какого-то влияния на конфликт в Украине.

«Россия работает иначе, чем мы. Структуры в России очень стабильны. Они основаны на армии, секретных службах, полиции. Так что это другая страна, страна, ориентированная на военные действия. Так что не забывайте, что русские — это не такая страна, как Германия или Венгрия. Это другой мир. Структура другая, мощность другая, стабильность другая», — сказал Орбан.

Он добавил, что разговоры о якобы слабости российской власти являются лишь частью пропаганды на фоне конфликта в Украине. Орбан подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается сильным и популярным лидером.