Пашинян об участии сына в войне

Я не интересовался судьбой сына Ашота в ходе боевых действий в Карабахе, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе заседания комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

"Я, зная, что сын пошел добровольцем, не обладал информацией и не интересовался, где он находится. Для этого была одна причина – если бы я знал, где он, то не считал бы других солдат своими сыновьями", - сказал Пашинян.

Армянский премьер-министр не проявлял интереса к этому вопросу. По его словам, он узнал о всех событиях, связанных с его сыном, только после окончания войны и его возвращения.

"Тогда я узнал, что небольшому отряду разведчиков, в котором он находился, было дано задание на передовой. Он попал под артобстрел, и его сослуживец погиб", - заявил Пашинян.