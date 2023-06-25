Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение «Вагнера»

Глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил быстрое продвижение «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы.

По мнению Золотова, «Вагнер» не смог бы взять Москву: «Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены».

По его сведениям, Запад мог заранее знать про попытку вооруженного мятежа в РФ. Он оценил работу силовых структур как великолепную.

Также Золотов сообщил, что Росгвардия по согласованию с президентом получит тяжелое вооружение и танки.