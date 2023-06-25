Индии для воплощения ее великодержавных амбиций на текущем этапе нужно совсем-совсем немного – всего лишь кусочек Суэцкого канала, рядом с которым она поставит свой торговый форпост. А дальше будет укреплять здесь свое присутствие – пока только экономическое.

И поскольку Моди прибыл в Каир прямо из США, где был всячески обласкан, накормлен на государственном обеде президентом Байденом – то не остается сомнений, что с американцами вопрос о «кусочке Суэцкого канала» полностью согласован. Что никакого удивления вызывать не должно – Китай активно расширяет партнерство с Саудовской Аравией и Эмиратами, срочно нужен противовес, роль которого в Вашингтоне назначено отведена Египту.

К радости египетского лидера ас-Сиси, который видит в этой ситуации поправить незавидное экономическое и социально положение Каира, который все глубже и больше погружается в кризис. А тут – немалые инвестиции, и строительство заводов для нужд индийской обрабатывающей и оборонной промышленности и другие выгоды. Всего-то и нужно – выделить для Индии экономической зоны в районе Суэцкого канала.

В Нью-Дели не скрывают: «Поскольку Индия в настоящее время превосходит Великобританию как пятую по величине мировую экономику, она рассматривает Египет как потенциальную стартовую площадку… Стратегическое расположение Египта, особенно с Суэцким каналом, занимает центральное место в глобальной позиции Дели».

Индия уже является седьмым по величине торговым партнером Египта, согласно данным центрального банка Каира, а товарооборот в прошлом году достиг 7 миллиардов долларов с перспективой его увеличения до 12 миллиардов в ближайшие пять лет. Плюс к этому – геостратегические выигрыши у Китая в регионе, если индусам удастся здесь закрепиться. А они будут очень стараться.