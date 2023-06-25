США посылают Индию против Китая к берегам Нила новая геополитика
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписали в минувшее воскресенье в Каире соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Индии для воплощения ее великодержавных амбиций на текущем этапе нужно совсем-совсем немного – всего лишь кусочек Суэцкого канала, рядом с которым она поставит свой торговый форпост. А дальше будет укреплять здесь свое присутствие – пока только экономическое.
И поскольку Моди прибыл в Каир прямо из США, где был всячески обласкан, накормлен на государственном обеде президентом Байденом – то не остается сомнений, что с американцами вопрос о «кусочке Суэцкого канала» полностью согласован. Что никакого удивления вызывать не должно – Китай активно расширяет партнерство с Саудовской Аравией и Эмиратами, срочно нужен противовес, роль которого в Вашингтоне назначено отведена Египту.
К радости египетского лидера ас-Сиси, который видит в этой ситуации поправить незавидное экономическое и социально положение Каира, который все глубже и больше погружается в кризис. А тут – немалые инвестиции, и строительство заводов для нужд индийской обрабатывающей и оборонной промышленности и другие выгоды. Всего-то и нужно – выделить для Индии экономической зоны в районе Суэцкого канала.
В Нью-Дели не скрывают: «Поскольку Индия в настоящее время превосходит Великобританию как пятую по величине мировую экономику, она рассматривает Египет как потенциальную стартовую площадку… Стратегическое расположение Египта, особенно с Суэцким каналом, занимает центральное место в глобальной позиции Дели».
Индия уже является седьмым по величине торговым партнером Египта, согласно данным центрального банка Каира, а товарооборот в прошлом году достиг 7 миллиардов долларов с перспективой его увеличения до 12 миллиардов в ближайшие пять лет. Плюс к этому – геостратегические выигрыши у Китая в регионе, если индусам удастся здесь закрепиться. А они будут очень стараться.
Ради этого Нарендра Моди, ведущий в стране откровенно антимусульманскую политику и пихающий всюду свою хиндутву, радикальную идеологию индуистского национализма, даже посетил в Каире построенную в XI веке мечеть Аль-Хаким. Ту самую, на реставрацию которой деньги собирали шииты индийского штата Гуджарат, в котором нынешний премьер устраивал им погромы. Видимо, слишком лакомым коском выглядят для него перспективы в Египте, если он на такой публичный шаг пошел.
Знает ли президент ас-Сиси о мягко говоря, негативном отношении индийского премьера к мусульманам? Разумеется, знает. Останавливает это его от сотрудничества или заставляет выдвигать Нарендре Моди дополнительные условия для партнерства, хотя бы в части снижения гонений на мусульман в Индии? Да никоим образом.
Скорее даже наоборот, в Каире со стороны египтян звучали намеки на то, что у Нью-Дели отношения с тамошними мусульманами сложные, а Египет мог бы это сгладить, выступить посредником, так что – цените, и предлагайте нам дополнительные бонусы к такой нашей позиции.
С моральной точки зрения выглядит как-то не очень, но где мораль, а где реальная политика, в данном случае ас-Сиси своя рубашка куда как ближе к телу, чем мусульманская солидарность.
Противостояние Индии и Китая все заметнее смещается на Ближний Восток, уже непосредственно к Суэцкому каналу. Всего несколько лет назад экономическая конкуренция Нью-Дели и Пекина на берегах Нила казалась делом совершенно невероятным, скажи кто такое в 2010-м – на это заявление в лучшем случае покрутили бы пальцем у виска. А сегодня это уже реальность.
Индия хочет застолбить Египет в качестве своего форпоста, опорной точки для дальнейшей экспансии в регион. Ждем теперь ответного шага Китая на эти действия.