Госдеп пообещал задержать Пригожина «при любом удобном случае»
Власти США рассчитывают добиться экстрадиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в случае его появления в стране, с которой есть соответствующие договоренности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер.
Миллер посетовал, что у США нет договоренностей об экстрадиции с Россией или Беларусью, но «при любом удобном случае» Госдеп обещает добиться задержания и экстрадиции Пригожина в США.
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