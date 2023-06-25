Госдеп пообещал задержать Пригожина «при любом удобном случае»

Власти США рассчитывают добиться экстрадиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в случае его появления в стране, с которой есть соответствующие договоренности. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер.

Миллер посетовал, что у США нет договоренностей об экстрадиции с Россией или Беларусью, но «при любом удобном случае» Госдеп обещает добиться задержания и экстрадиции Пригожина в США.