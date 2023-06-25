В России призывают наказать чиновников, пытавшихся сбежать из страны

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин попросил главу комитета Госдумы по безопасности проанализировать, кто уезжал из страны на фоне событий выходных.

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это действительно должно быть, в том числе и наказуемо», - заявил Володин.

Володин также призвал предать имена тех, кто попытался бежать из страны, публичной огласке, так как народ должен знать таких чиновников и не должен содержать их на свои налоги. Попытки покинуть страну в сложный для нее час спикер Думы назвал предательством.