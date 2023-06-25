«Азербайджанские Авиалинии» предоставляют 20-процентную скидку на авиабилеты в честь празднования Гурбан байрамы. Приобрести авиабилеты со скидкой можно с 28 июня по 2 июля. Предложение действует на авиабилеты в одну сторону или туда-обратно в период с 20 сентября по 20 декабря 2023 года.

Благодаря данной инициативе авиакомпании пассажиры смогут заранее спланировать свой осенний отдых.

Скидка в 20% распространяется на все рейсы авиакомпании AZAL, за исключением чартерных, код-шеринговых и направления в Тель-Авив.