AZAL объявляет акцию на праздник Гурбан байрамы Скидка 20% на все направления!
«Азербайджанские Авиалинии» предоставляют 20-процентную скидку на авиабилеты в честь празднования Гурбан байрамы. Приобрести авиабилеты со скидкой можно с 28 июня по 2 июля. Предложение действует на авиабилеты в одну сторону или туда-обратно в период с 20 сентября по 20 декабря 2023 года.
Благодаря данной инициативе авиакомпании пассажиры смогут заранее спланировать свой осенний отдых.
Скидка в 20% распространяется на все рейсы авиакомпании AZAL, за исключением чартерных, код-шеринговых и направления в Тель-Авив.
Приобрести авиабилеты со скидкой можно в кассах и у аккредитованных агентов «Азербайджанских Авиалиний», а также обратившись в колл-центр авиакомпании по электронной почте [email protected]
AZAL поздравляет всех мусульман мира с праздником Гурбан байрамы, желает крепкого здоровья и благополучия. Пусть каждая молитва будет услышана и сбудутся желания.