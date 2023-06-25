Эльнур Мамедов, отдел экономики 17:10

Запад усиленно готовится к переходу на «чистую» энергию, связанному не только с экологическими проблемами, но и с рядом сопутствующих причин. Другие страны, в том числе нефтегазодобывающие, также пытаются не отставать от мирового тренда. Соответственно, в возобновляемые источники энергии вливаются колоссальные инвестиции, в то время как традиционная энергетика, включая нефтяную сферу, остается без средств. Эту тему затронул на проходившей недавно в Куала-Лумпуре энергетической конференции генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс, заявивший, что разговоры о прекращении инвестиций в новые нефтяные проекты приведут лишь к энергетическому хаосу.

Следует признать, что на мировом энергетическом рынке действительно складывается неоднозначная картина. С одной стороны, страны, производящие нефть, все чаще призывают в последнее время играть ключевую роль в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов и повышать добычу. С другой – постоянно слышны призывы к прекращению финансирования нефтяных и газовых проектов. Как мы видим, тренды прямо противоположные, которые, как справедливо отметил Хайсам аль-Гайс, могу привести лишь к энергетическому хаосу в то время, как миру необходима энергетическая ясность. Конечно, роль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет постоянно возрастать, и это прекрасно понимают страны ОПЕК, которые сами инвестируют в их развитие. В то же время нельзя забывать и о том, что нефть остается неотъемлемой частью энергобаланса. И, по словам того же аль-Гайса, к 2045 году, по прогнозам ОПЕК, спрос на энергоресурсы вырастет на 23 процента, а на нефть - до 110 миллионов баррелей в сутки. Из чего следует, что к 2045 году доля нефти в глобальном энергобалансе будет сохраняться на уровне порядка 29 процентов. Генерального секретаря ОПЕК поддержал и Амин ан-Нассер, исполнительный директор нефтегазовой компании Saudi Aramco, отметивший, что в течение этого года мировой нефтяной рынок будет поддерживаться за счет повышенного спроса развивающихся стран, особенно Китая и Индии.

Когда совпадают взгляды руководства ОПЕК и ведущей нефтегазовой компании Саудовской Аравии, это выглядит естественно. Но когда им вторит Министерство энергетики США, подтверждающее прогнозы, то тут уже все сомнения относительно роста глобального спроса на нефть следует отбросить в сторону. Правда, прогнозы Минэнерго США носят не долгосрочный характер, охватывая только предстоящие несколько лет. Однако немало авторитетных западных экспертов склонны поддерживать стратегические прогнозы ОПЕК. Так, Патрик Пуянне, глава французского энергогиганта TotalEnergies, считает неосуществимыми планы снизить к 2030 году потребление нефтепродуктов на треть. Пуянне сделал это заявление на собрании акционеров TotalEnergies, что говорит о серьезности проблемы. Дело в том, что накануне с таким же прогнозом выступило Международное энергетическое агентство (МЭА), с которым Пуянне полностью согласен. «Падение спроса на нефть и газ не будет линейным, в течение следующих десяти лет этот показатель не снизится до 30 процентов», - уверен глава TotalEnergies, который не отказывается от намерений развивать альтернативную энергетику, но при этом не верит, что к 2030 году упадет спрос на нефтепродукты. Следует обратить внимание на мнение аналитиков, назвавших заявление МЭА «политизированным», и утверждающих, что оно служит интересам США, добивающихся снижения цен на нефть путем сокращения ее добычи странами-производителями.