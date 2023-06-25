Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 17:29

«Логическим результатом поражения России в войне с Украиной может стать вывод российских «миротворцев» из Карабаха». Об этом в интервью haqqin.az заявил Френсис О'Доннелл, ирландский дипломат и экс-координатор системы ООН в Украине. По его словам, главными участниками урегулирования должны быть Армения и Азербайджан, а все другие страны должны поддержать шаги Баку и Еревана в направлении заключения устойчивого мира. «Любое мирное соглашение должно соответствовать Уставу ООН, международному праву, интересам обеих стран, принципам Совета Европы. То есть полное уважение суверенитета, международных границ и права меньшинств, включая сохранение их языкового, культурного и религиозного наследия», – считает Френсис О'Доннелл.

По мнению эксперта, заключение большого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией станет мощным стимулом к политической и экономической стабильности, послужит развитию всех стран кавказского региона. Дипломат позитивно оценил активность США и ЕС в организации переговоров между Баку и Ереваном. «Иногда для эффективного урегулирования конфликтов, достижения взаимного доверия и прочного мира возникает необходимость выйти за рамки «гарантий» ООН, Европейской хартии прав человека или Совета Европы, - считает эксперт. - Например, историческое Соглашение «Страстной пятницы» 1998 года, положившее конец трем десятилетиям кровавого конфликта в Северной Ирландии, было результатом тесного сотрудничества между Лондоном и Дублином. Это соглашение подписали не только политики, но и лидеры профсоюзов и националистов. По общему согласию народы Северной Ирландии получили право отождествлять себя с ирландцами и/или британцами и иметь ирландские и/или британские паспорта. И сегодня, спустя 25 лет, США и ЕС поддерживают это соглашение. В этом плане считаю, что Азербайджан, выигравший 44-дневную войну 2020 года, может ради согласования каких-то нерешенных вопросов проявить великодушие победителя».