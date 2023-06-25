«Вывод российских войск из Карабаха станет логическим результатом поражения России в Украине» Френсис О'Доннелл комментирует для haqqin.az
«Логическим результатом поражения России в войне с Украиной может стать вывод российских «миротворцев» из Карабаха». Об этом в интервью haqqin.az заявил Френсис О'Доннелл, ирландский дипломат и экс-координатор системы ООН в Украине.
По его словам, главными участниками урегулирования должны быть Армения и Азербайджан, а все другие страны должны поддержать шаги Баку и Еревана в направлении заключения устойчивого мира.
«Любое мирное соглашение должно соответствовать Уставу ООН, международному праву, интересам обеих стран, принципам Совета Европы. То есть полное уважение суверенитета, международных границ и права меньшинств, включая сохранение их языкового, культурного и религиозного наследия», – считает Френсис О'Доннелл.
По мнению эксперта, заключение большого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией станет мощным стимулом к политической и экономической стабильности, послужит развитию всех стран кавказского региона.
Дипломат позитивно оценил активность США и ЕС в организации переговоров между Баку и Ереваном.
«Иногда для эффективного урегулирования конфликтов, достижения взаимного доверия и прочного мира возникает необходимость выйти за рамки «гарантий» ООН, Европейской хартии прав человека или Совета Европы, - считает эксперт. - Например, историческое Соглашение «Страстной пятницы» 1998 года, положившее конец трем десятилетиям кровавого конфликта в Северной Ирландии, было результатом тесного сотрудничества между Лондоном и Дублином. Это соглашение подписали не только политики, но и лидеры профсоюзов и националистов. По общему согласию народы Северной Ирландии получили право отождествлять себя с ирландцами и/или британцами и иметь ирландские и/или британские паспорта. И сегодня, спустя 25 лет, США и ЕС поддерживают это соглашение. В этом плане считаю, что Азербайджан, выигравший 44-дневную войну 2020 года, может ради согласования каких-то нерешенных вопросов проявить великодушие победителя».
Комментируя идею бывшего помощника президента США Джона Болтона, связанную с приглашением в состав НАТО Австралии, Израиля, Японии и Южной Кореи, дипломат высказал мнение, что со стороны Болтона это «пробный шар» с целью проверить, куда дует ветер политических настроений.
«В то же время НАТО не является глобальной организацией и не должна стремиться стать ею, - считает Френсис О'Доннелл. – Североатлантический альянс открыт только для членства европейских государств, которые в состоянии содействовать принципам усиления Североатлантической безопасности. Австралия, Израиль, Япония и Южная Корея не являются частью этого района и не имеют права на вступление в блок НАТО, представляющий собой сообщество демократических государств, приверженных идеям общей обороны и предотвращения конфликтов. Любое проявление военной мощи на арене боевых действий может быть совершено только в соответствии с 5-й статьей Устава НАТО или в соответствии с мандатом ООН. Что же касается глобального порядка безопасности, то Устав ООН остается единственным ключевым фактором поддержания мира и противодействия агрессии».
По его словам, роль ООН в поддержании системы мировой безопасности будет вновь рассмотрена на саммите организации, который состоится в сентябре 2024 года.
«Там будет возможность обсудить идею реформирования Совета Безопасности ООН, поскольку такая необходимость давно назрела, - считает дипломат. - К примеру, я считаю, что пятерку стран, входящих в Совбез, необходимо лишить права вето, Россию следует дисквалифицировать, а также обсудить Устав ООН, который не пересматривался с 1971 года. Кстати, в этой связи ожидается очень интересный доклад Консультативного комитета высокого уровня, который должен представить меры «трансформационных сдвигов», направленных на выведение мирового сообщества из нынешнего глобального беспорядка».