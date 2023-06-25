Правительственный борт вылетел из Москвы в Вашингтон

Летящий в Вашингтон борт вывезет российских дипломатов, которым предписано покинуть США в связи с завершением трехлетнего срока пребывания, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания.

Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям», - заявила Захарова.