Гасанов: Азербайджанская армия становится все сильнее

Азербайджанская армия день ото дня становится все сильнее и входит в число сильнейших армий мира , говорится в поздравлении министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова личному составу азербайджанской армии по случаю Гурбан байрамы.

Гасанов подчеркнул, что блестящая победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, еще раз продемонстрировала всему миру силу и мощь азербайджанской армии.

«Семьи наших героических военнослужащих, павших за свободу родной земли, наши бойцы и ветераны войны, потерявшие здоровье, всегда находятся в центре внимания азербайджанского государства. Благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой предпринимаются важные шаги по улучшению их социально-бытовых условий, решения их проблем. Уверен, что вы и впредь будете верны Конституции Азербайджанской Республики, военной присяге и уставам, и дальше будете повышать свою боевую и морально-психологическую подготовку, выполнять приказы и задачи Верховного главнокомандующего на высочайшем уровне».