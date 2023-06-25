Срок пребывания на посту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга планируется продлить на год, передает Euractiv со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Как заявил высокопоставленный представитель дипломатической службы НАТО, небезопасно менять руководство во время шторма. По его словам, Столтенберг доказал свою способность быть эффективным руководителем альянса в кризисные периоды.

Также отмечается, что соответствующее решение позволит Западу сосредоточить усилия на финансовой и военной поддержке Украины, избегая дискуссий внутри блока о назначении преемника Столтенберга на посту генсека.