27 июня в Азербайджан прибыли 24 мотоциклиста, стартовавшие в Польше. Члены мотоспортивного клуба Министерства оборонной промышленности, мотоклубов «Busamania» и «Мotozone» приветствовали гостей и присоединились к шествию.

Мотоциклисты двигались через центр города, начиная с поселка Бибиэйбат, а затем — в сторону поселка Фатмаи. Здесь бакинская часть шествия и завершилась.