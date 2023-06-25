Польских мотоциклистов радушно приняли в Азербайджане Фото
27 июня в Азербайджан прибыли 24 мотоциклиста, стартовавшие в Польше. Члены мотоспортивного клуба Министерства оборонной промышленности, мотоклубов «Busamania» и «Мotozone» приветствовали гостей и присоединились к шествию.
Мотоциклисты двигались через центр города, начиная с поселка Бибиэйбат, а затем — в сторону поселка Фатмаи. Здесь бакинская часть шествия и завершилась.
Отметим, что польские мотоциклисты сначала прибыли в Узбекистан воздушным транспортом. Затем они отправились в Казахстан и морем в Азербайджан.
Отсюда они отправятся в Грузию, а затем посетят Турцию, Грецию и Албанию. Финишируют мотоциклисты в Италии.
Техническую поддержку мотоциклам оказывала техническая служба «Garage 011», которая сотрудничает с Мотоспортивным клубом министерства.
Для мотоциклистов были созданы все необходимые условия для пребывания в Баку и посещения здешних достопримечательностей, организована экскурсия. Визитом в Азербайджан они остались довольны. 28 июня поляки отправятся в Грузию.