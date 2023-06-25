У жены Медведчука отобрали многомилионное имущество

Суд наложил арест на очередные активы жены пророссийского украинского политика, экс-депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко на общую сумму более 300 млн гривен, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

"По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс - базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м. Стоимость этого имущества составляет более 303 млн грн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, находящихся в собственности и пользовании компаний, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых является Оксана Марченко, а также экс-министр доходов и сборов времен ныне сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича.