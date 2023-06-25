Анна Башта журналистам после поражения на Евроиграх: «Не советую этого делать…»

Эльмир Алиев, Краков 20:08

На «Таурон Арене» в Кракове в рамках Европейских игр завершились индивидуальные соревнования саблисток. Лучший результат среди четырех азербайджанских фехтовальщиц показала Сабина Керимова, пробившаяся в 1/8 финала. Лидер команды Анна Башта, увы, не порадовала, уступив в 1/16 финала.

После завершения выступлений Аня пришла в микст-зону в сопровождении подруг по команде Валерии Большаковой и Полины Касперович. Сабина Керимова, только что проигравшая венгерке, от общения с прессой отказалась. «Какие впечатления от выступления? Бывало и лучше», - говорит Большакова, улыбаясь. Несмотря на неудачное выступление, настроение у девушек хорошее. Они смеются, шутят… И тут же инициативу берет на себя Башта. «Мы делаем ставку на командные соревнования, которые пройдут 30 июня, - говорит Анна. – Так что сегодня у нас был хороший подготовительный день. Посмотрим, какие ошибки мы допустили. У нас есть видеозаписи поединков и есть пара дней, чтобы подготовиться». «Это была разминка», - добавляет Валерия. «А у меня все плохо. Можно я ничего не буду говорить?», - смеясь вступает в разговор Касперович, проигравшая в квалификации пять поединков из шести.

Дальше говорила только Анна Башта. «Мы действительно сфокусированы сейчас на командном турнире. Хотим отобраться на Олимпиаду-2024 как команда. Есть пара дней, чтобы подобрать тактику под соперников». Башта была одной из главных надежд Азербайджана на золото на Евроиграх. Не разочарована ли она? «Конечно, проигрывать всегда неприятно. Но я не понимаю, когда на спортсменов заранее вешают медали и советую этого не делать. Есть над чем работать. У меня был очень хороший прошлый сезон. Сейчас идет спад. Это нормально. Человек не может быть всегда в форме. Я это понимаю и не опускаю руки. Наоборот, я думаю, что если я все выигрывала бы, то не было бы никакой почвы для раздумий. Причина спада? После прошлого года меня лучше изучили соперницы. Сейчас я пытаюсь фехтовать немного по-другому. Ищу новые варианты. Мы не железные. Имеем право на какие-то ошибки. Очень надеюсь, что для меня этот год – так называемое затишье перед бурей. Перед следующим годом, когда в Париже пройдут Олимпийские игры. Но туда надо еще квалифицироваться. Сейчас все соревнования очень нервные, очень важные. Пытаемся справляться со стрессом».