Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:14

Ни одно из последних событий в России за три десятилетия не приковывали такого внимания в США. На время забыты и начало предвыборной кампании, толкотня в стане кандидатов от республиканцев и привычная бравада фронтраннера Дональда Трампа, забыт и президент Байден, против которого противники требуют начать процесс импичмента, и его сын Хантер, который договорился с властями, что в обмен на признание вины за налоговые дела его не посадят за решетку. Забыто все. Главная тема - что происходит в России, что будет происходить после военного мятежа и насколько слаб стал в результате всего этого президент Путин.

Подобный интерес в Америке вызвал разве что распад СССР в августе 1991 года. В последнем номере Washington Post половина газетной площади посвящена событиям в России. На эту тему попросили высказаться восьмерых маститых колумнистов – Дэвида Игнатиуса, Макса Бута, Юджина Робинсона, Джаш Рогина и других. И каковы же их выводы — что произошло и что будет дальше? Как говорит один из этой группы, Дэвид Вон Дреле, один из исследователей военных мятежей в период с 1950 по 2000 год Наутихал Сингх определил главную особенность всех подобных стихийных мятежников. Тщательное планирование по свержению авторитарных режимов является для них весьма опасным. Такие лидеры как Путин тщательно беспокоятся о своей безопасности и осуществляют целую серию мер, чтобы не допустить их. Переворот, таким образом, должен начаться с действий небольшой группы заговорщиков, которые надеются, что к ним присоединятся и другие. Плана никакого нет, есть только надежда и вера в свою звезду. Со своей стороны замечу, что точно также действовали и повстанцы на Кубе, которые начали революцию, имея после разгрома при высадке в своем составе всего 12 человек, и сандинисты, чье войско во много раз уступало никарагуанской регулярной армии. Им сопутствовало то, что диктатор, который, как писал корреспондент ТАСС, «сидел в бункере и оттягивал свой конец», был крайне непопулярен.

Не известно доподлинно, что оттягивал в бункере российский лидер, но ясно, что головорезы Пригожина, в отличие от идейно мотивированных кубинцев или никарагуанцев, и не ставили целью захват власти. Совершенно понятно, что ни США, ни одно другое западное государство не имело никакого отношения к организации мятежа. Когда он уже начался, ведущие газеты Америки сообщили, что разведслужбы их страны якобы знали заранее, приблизительно с середины июня о существовании заговора. Интересно, знал ли тогда сам босс группы «Вагнер», что он пойдет на Москву? В часы мятежа Джо Байден просто выпрыгивал из штанов, чтобы убедить союзников сохранять «тишину» и «быть нейтральными» в отношении российских дел. В понедельник в Люксембурге прошла встреча ведущих западноевропейских дипломатов, и, как пишет издание Politico, она прошла исключительно тихо — никто не хотел давать Кремлю повод заподозрить, что западные службы стояли за действиями «Вагнера».

Но возвращаемся к колумнистам столичной газеты. Как пишет Макс Бут, последние несколько дней стали самым тяжелым кризисом в России после того, как по приказу Бориса Ельцина танки расстреляли здание Верховного Совета в центре Москвы в октябре 1993 года. По его словам, «Евгений Пригожин сделал нынешнюю слабость Путина очевидной для всех». Однако «является ли уровень нанесенного российскому лидеру урона фатальным - еще предстоит оценить в будущем». Путин, говорит Бут, разумеется, постарается восстановить свой контроль над страной. Он может осуществить чистку в правительстве и отомстить Пригожину и его сторонникам. Босс «Вагнера» предупрежден о том, чтобы он «не стоял рядом с открытым окном» (это сказал бывший шеф ЦРУ Дэвид Петреус). В результате Путин может стать главой еще более жесткого режима, который способен предпринять сталинскую мобилизацию для продолжения войны в Украине.

Опытные журналисты США также предупреждают о том, что недооценивать Путина не следует. «Я бы не делал ставку на то, что Путин уже фактически низложен - говорит Юджин Робинсон. – Вооруженный мятеж был самым тяжелым вызовом для него за два с лишним десятилетия у власти, но, похоже, что он выживет, по крайней мере, сейчас. И Путин безусловно будет контролировать свою собственную судьбу». В самом деле, было бы наивно и безответственно полагать, что путинская вертикаль власти, как бы этого ни хотели в западных столицах и в Украине, в одночасье хрустнет и сломается, — полагать так могут лишь дилетанты. А вот что несомненно - это то, что самый короткий путч в истории России приведет к активизации боевых действий в Украине. «Никто не может спрогнозировать борьбу за власть в России, но точно можно сделать вывод о том, что мятеж Пригожина усилит эскалацию с обеих сторон в Украине», - говорит Джейсон Уиллик.