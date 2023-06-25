Записал: Ага Гасымлы, собкор 20:32

«Мятеж Пригожина, стремительно продвинувшегося со своими наемниками к Москве, показал всему миру, что российское государство – это совершенно гнилое, трухлявое образование, - сказал в интервью haqqin.az российский политолог Леонид Радзиховский, комментируя пригожинский «Марш справедливости». - Стоит лишь слегка подтолкнуть его изнутри, как оно уже готово развалиться…». По словам политолога, марш взбунтовавшихся наемников ЧВК «Вагнер», которые фактически, не встречая сопротивления, прошли по дороге к Москве 780 километров, блокируя и обезвреживая по ходу все военные объекты, включая военные аэродромы, продемонстрировал миру невероятную слабость и беспомощность нынешней российской власти.

«Вся история с маршем на Москву – это абсолютно безумная авантюра Пригожина, связанная исключительно с удовлетворением его личных амбиций и понтами, - считает Радзиховский. - У Пригожина не было сил и возможностей противостоять всей российской армии, и об этом ему прямо сказали генералы на встрече в Ростове-на-Дону. Тем не менее, Пригожин всерьез рассчитывал, что сумеет «прогнуть» Кремль, заставить Путина сместить Шойгу с поста министра обороны, а также выполнить другие его требования. Но Путин не мог это сделать. И не потому, что Шойгу и Герасимов хорошие или плохие, — это вообще неважно! Если президент государства и Верховный главнокомандующий со страху прогибается перед каким-то полевым командиром, то с этого момента он теряет всякую легитимность, всякую власть и становится обычной «шестеркой». После чего власть в стране фактически переходит в руки этого самого полевого командира. Странно, что Пригожин не понимал столь очевидных вещей. Он ведь был в абсолютно безнадежной ситуации уже тогда, когда методично и безнаказанно поливал грязью министра обороны, начальника Генштаба и заодно весь российский генералитет. По большому счету, еще до марша на Москву Пригожину уже некуда было отступать. Выполнив приказ Шойгу о подчинении ЧВК «Вагнер» Министерству обороны, он терял всякое влияние в своей собственной военной части, если хотите, в своей собственной банде, что для этого человека абсолютно неприемлемо. Вот почему, не имея ни одного шанса на успех, он был вынужден идти ва-банк. Теоретически он мог рассчитывать, что его безумный бунт поддержат какие-то генералы, к примеру, Суровикин. Ну это такой же глупый, авантюрный расчет. Никакой генерал Суровикин не стал бы ради амбиций Пригожина поддерживать государственный мятеж. На встрече в Ростове генералы Евкуров и Алексеев ясно дали понять Пригожину: «Парадного хода до Красной площади у тебя не будет. Да, ты мог пройтись по Ростовской, Воронежской, Липецкой областям. Но дальше начнется серьезное сопротивление, то есть, гражданская война...».

И ведь не факт, что Пригожин обещал своим бойцам участие в настоящей гражданской войне. Не факт, что «вагнеровцы» «подписались» на гражданскую войну. По всей видимости, Пригожин врал им, заверяя, что все пройдет легко и мирно. Но совершенно очевидно, что идти на войну против регулярной армии Российской Федерации уголовники Пригожина не собирались! А это значит, начнись серьезное боестолкновение, еще неизвестно, кто бы в итоге проиграл. Думаю, что, все-таки, проиграл бы Пригожин». И этот проигрыш, по словам Радзиховского, привел бы к физической ликвидации большинства «вагнеровцев». А ведь наемники примкнули к ЧВК не ради какой-то идеи, а чтобы тупо зарабатывать деньги. А кому именно для этого подчиняться – Пригожину, Шойгу или Кадырову, уже не принципиально. По мнению российского политолога, у Пригожина не было ясной цели, а был лишь набор личных амбиций, с которыми гражданские войны не начинают. «И в самом деле, - говорит Радзиховский, - смешно начинать гражданскую войну с требованием снять министра обороны. Такие войны ведут во имя каких-то высоких, патриотических целей. К примеру, ради свержения самодержавия, изменения конституционного строя, кардинальной перестройки внешней политики… А если твой единственный лозунг сводится к требованию отставки министра обороны, то это выглядит глупо. Примерно то же самое, что в ресторане наброситься с ножом на официанта за недосоленный суп. Физически нормальные люди так себя не ведут…». Приказ Пригожина бойцам ЧВК «Вагнер» идти на Москву политолог назвал «стрельбой из пушек по воробьям».