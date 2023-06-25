«Солдаты Пригожина будут в тюрьме, получат сроки, а самых «стремных» казнят» аналитическая выкладка Леонида Радзиховского
«Мятеж Пригожина, стремительно продвинувшегося со своими наемниками к Москве, показал всему миру, что российское государство – это совершенно гнилое, трухлявое образование, - сказал в интервью haqqin.az российский политолог Леонид Радзиховский, комментируя пригожинский «Марш справедливости». - Стоит лишь слегка подтолкнуть его изнутри, как оно уже готово развалиться…».
По словам политолога, марш взбунтовавшихся наемников ЧВК «Вагнер», которые фактически, не встречая сопротивления, прошли по дороге к Москве 780 километров, блокируя и обезвреживая по ходу все военные объекты, включая военные аэродромы, продемонстрировал миру невероятную слабость и беспомощность нынешней российской власти.
«Вся история с маршем на Москву – это абсолютно безумная авантюра Пригожина, связанная исключительно с удовлетворением его личных амбиций и понтами, - считает Радзиховский. - У Пригожина не было сил и возможностей противостоять всей российской армии, и об этом ему прямо сказали генералы на встрече в Ростове-на-Дону. Тем не менее, Пригожин всерьез рассчитывал, что сумеет «прогнуть» Кремль, заставить Путина сместить Шойгу с поста министра обороны, а также выполнить другие его требования. Но Путин не мог это сделать. И не потому, что Шойгу и Герасимов хорошие или плохие, — это вообще неважно! Если президент государства и Верховный главнокомандующий со страху прогибается перед каким-то полевым командиром, то с этого момента он теряет всякую легитимность, всякую власть и становится обычной «шестеркой». После чего власть в стране фактически переходит в руки этого самого полевого командира.
Странно, что Пригожин не понимал столь очевидных вещей. Он ведь был в абсолютно безнадежной ситуации уже тогда, когда методично и безнаказанно поливал грязью министра обороны, начальника Генштаба и заодно весь российский генералитет. По большому счету, еще до марша на Москву Пригожину уже некуда было отступать. Выполнив приказ Шойгу о подчинении ЧВК «Вагнер» Министерству обороны, он терял всякое влияние в своей собственной военной части, если хотите, в своей собственной банде, что для этого человека абсолютно неприемлемо. Вот почему, не имея ни одного шанса на успех, он был вынужден идти ва-банк.
Теоретически он мог рассчитывать, что его безумный бунт поддержат какие-то генералы, к примеру, Суровикин. Ну это такой же глупый, авантюрный расчет. Никакой генерал Суровикин не стал бы ради амбиций Пригожина поддерживать государственный мятеж. На встрече в Ростове генералы Евкуров и Алексеев ясно дали понять Пригожину: «Парадного хода до Красной площади у тебя не будет. Да, ты мог пройтись по Ростовской, Воронежской, Липецкой областям. Но дальше начнется серьезное сопротивление, то есть, гражданская война...».
И ведь не факт, что Пригожин обещал своим бойцам участие в настоящей гражданской войне. Не факт, что «вагнеровцы» «подписались» на гражданскую войну. По всей видимости, Пригожин врал им, заверяя, что все пройдет легко и мирно. Но совершенно очевидно, что идти на войну против регулярной армии Российской Федерации уголовники Пригожина не собирались! А это значит, начнись серьезное боестолкновение, еще неизвестно, кто бы в итоге проиграл. Думаю, что, все-таки, проиграл бы Пригожин».
И этот проигрыш, по словам Радзиховского, привел бы к физической ликвидации большинства «вагнеровцев». А ведь наемники примкнули к ЧВК не ради какой-то идеи, а чтобы тупо зарабатывать деньги. А кому именно для этого подчиняться – Пригожину, Шойгу или Кадырову, уже не принципиально.
По мнению российского политолога, у Пригожина не было ясной цели, а был лишь набор личных амбиций, с которыми гражданские войны не начинают.
«И в самом деле, - говорит Радзиховский, - смешно начинать гражданскую войну с требованием снять министра обороны. Такие войны ведут во имя каких-то высоких, патриотических целей. К примеру, ради свержения самодержавия, изменения конституционного строя, кардинальной перестройки внешней политики… А если твой единственный лозунг сводится к требованию отставки министра обороны, то это выглядит глупо. Примерно то же самое, что в ресторане наброситься с ножом на официанта за недосоленный суп. Физически нормальные люди так себя не ведут…».
Приказ Пригожина бойцам ЧВК «Вагнер» идти на Москву политолог назвал «стрельбой из пушек по воробьям».
«Этот человек не сформулировал никакой альтернативы политике Путина, - говорит Радзиховский. - Пригожин все время говорил об отдельных недостатках, но ни разу не заявлял, что, к примеру, надо немедленно прекратить войну в Украине, вернуть украинцам Крым и Донбасс, восстановить отношения с Западом и так далее. Не было альтернатив и по отношению к правительственной программе. Но в таком случае, за что, развяжись гражданская война, «вагнеровцы» должны были умирать? За требование своего работодателя убрать Шойгу из кресла министра?..».
Политолог считает, что в целом ЧВК «Вагнер» будет распущена, какая-то часть бойцов и техники перейдет в российскую армию, а рядовые бойцы будут воевать в Украине в составе регулярных частей Министерства обороны.
«То, что Пригожину и его ближайшему окружению обещали спокойную жизнь в Беларуси, это чепуха, - утверждает Леонид Радзиховский. – Все они будут в тюрьме, получат длительные сроки, самых «стремных», не исключено, ликвидируют во внесудебном порядке. Думаю, в перспективе Москва расформирует все имеющие в стране частные военные компании, включая этнические. После урока, преподнесенного Пригожиным, власть должна быть сумасшедшей на всю голову, чтобы сохранить вольницу для частных военных компаний. Эти формирования являются минами замедленного действия в тылу Кремля. Напомню: бунт Пригожина начался с заявления Сергея Шойгу о том, что все ЧВК полностью нелегитимны, что нет никакого закона о такого рода вооруженных формированиях, а потому они должны перейти под юрисдикцию армии Российской Федерации. Этот процесс уже начался, и, думаю, в Кремле это дело доведут до конца».