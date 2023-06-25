27 июня в 20:05 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Галайчылар Агдамского района, были обстреляны из стрелкового оружия незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Как сообщили в Минобороны, в результате обстрела был ранен азербайджанский военнослужащий Али Бакиров. Его немедленно доставили в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

Принимаются меры реагирования, говорится в сообщении.