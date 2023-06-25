Данилов о мятеже Пригожина

Попытка государственного переворота в России, которую на прошлой неделе провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, будет не последней. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Там будет не один сезон бунтов. Не так быстро, как бы нам хотелось, но процесс начался", - сказал он.

Как отметил Данилов, сам Пригожин не является самостоятельной фигурой.

"За Пригожиным стоят люди в погонах. Это не его собственное желание было куда-то идти, куда-то двигаться. Он четко под контролем. Но если раньше он был под контролем Путина, то сегодня он находится [под контролем] группы других лиц, цель которых – замена руководства РФ", – считает Данилов.