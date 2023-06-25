Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 21:34

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с довольно противоречивыми показаниями на заседании Следственной парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Можно долго размышлять над причинами поражения армянской армии, которая на протяжении 30 лет существования оккупационного режима воздвигала, судя по официальной пропаганде, неприступные фортификационные сооружения и глубоко эшелонированную линию обороны. Пашиняновские полководческие нарративы безусловно лягут в основу скрупулезного исследования армянских военных экспертов и критиков нынешней власти. Однако, наше внимание привлек совершенно иной дискурс в повествовании заведенного в тупик армянского лидера. Не нам рассуждать о причинах того, почему армянские военачальники саботировали приказы своего Верховного…

Впервые в рамках следственных, а значит и правовых мероприятий, глава армянского правительства официально признал военно-преступный характер действий армии суверенного государства на территории другого суверенного государства. Ведь на протяжении десятилетий, как и во время 44 дней Второй Карабахской войны, армянское правительство пыталось заверить весь мир в том, что на территории Азербайджана в военные действия вовлечены подразделения сепаратистской армии карабахских армян. А граждане Армении участвуют в этой войне добровольно, в качестве комбатантов, исходя из уязвленных национальных чувств, и соответственно пашинянское правительство, как и предыдущая пророссийская власть, не несет никакой ответственности за аннексию территорий Азербайджана. Армянское правительство выставляло межгосударственную войну в ином свете – борьбы и сопротивления нацменьшинства за самоопределение. Армения по сей день спекулирует этим лжеаргументом, представляя собственный военно-экспедиционный корпус, базирующийся по сей день в зоне ответственности российских войск, как армию сепаратистов Карабаха. И вот впервые буквально на правительственном и парламентском уровне Пашинян признал, что в войну были вовлечены Вооруженные силы Армении. Он в довольно откровенной и свойственной себе вульгарной форме заявил, что в качестве Верховного главнокомандующего лично отдавал приказы армянской армии… Да-да, той самой армии, которая вела обстрелы по мирным гражданским населенным районам Гянджи, Барды, Тертера, намного загодя путинской армии угрожала подрывом другой ГЭС - в Мингечауре, проводила политику этнической чистки в Тертере. Таким образом, после столь долгожданного откровения главы армянского правительства Азербайджан получил уникальный шанс обратиться в международные уголовные трибуналы для преследования лица, ответственного за совершение преступления против человечества и серьезное нарушения международного гражданского права. Это лицо – Никол Пашинян, а также его министр обороны Давид Тоноян, а также начальник Генштаба Оник Гаспарян.