США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США выделили Украине новый крупный пакет военной помощи, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона.
Стоимость пакета вооружения оценивается в 500 млн долларов. В партию помощи вошло оружие для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее системы ПВО.
Отмечается, что Украина получит 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, зенитные комплексы Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты, а также стрелковое оружие и 22 миллиона патронов.