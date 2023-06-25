Саакашвили: Азербайджан и Армения могут помириться после...

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после падения «режима Путина» власть в Грузии сразу поменяется, и на Южном Кавказе появятся перспективы примирения Азербайджана и Армении».

«Как только падет режим Путина, власть в Грузии сразу поменяется, и на Южном Кавказе появятся перспективы примирения Азербайджана и Армении, поэтому мы очень скоро получим совершенно иной, объединенный Южный Кавказ, и одновременно (с этим) надо искать пути объединения всего Кавказа с выходом на победившую Украину и всю Европу», — написал Саакашвили у себя в Twitter.