Саакашвили: Азербайджан и Армения могут помириться после...

Саакашвили: Азербайджан и Армения могут помириться после...
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после падения «режима Путина» власть в Грузии сразу поменяется, и на Южном Кавказе появятся перспективы примирения Азербайджана и Армении».
«Как только падет режим Путина, власть в Грузии сразу поменяется, и на Южном Кавказе появятся перспективы примирения Азербайджана и Армении, поэтому мы очень скоро получим совершенно иной, объединенный Южный Кавказ, и одновременно (с этим) надо искать пути объединения всего Кавказа с выходом на победившую Украину и всю Европу», — написал Саакашвили у себя в Twitter.
Он также призвал народы Северного Кавказа отделяться от РФ.
«Недавние события показали крайнюю слабость режима в Москве. Возрождайте старые и создавайте новые ячейки сопротивления, активизируйте ваши связи с диаспорой и через нее и, конечно, через Украину давайте вместе готовить демократический мир к независимости северокавказских народов», — написал Саакашвили.