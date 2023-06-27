Госдеп об азербайджано-армянских переговорах

США приветствуют недавние усилия Азербайджана и Армении по продуктивному участию в мирном процессе, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

"США рады принять у себя глав МИД Армении и Азербайджана для содействия переговорам на этой неделе, поскольку они продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа. Секретарю Блинкену выпала честь приветствовать министров иностранных дел на открытии заседания сегодня утром в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца. Госсекретарь провел встречи как в индивидуальном порядке с каждым министром, так и в трехстороннем формате.

Он подчеркивал на каждой встрече, что прямой диалог является ключом к решению вопросов и достижению прочного и достойного мира. США приветствуют недавние усилия Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе, и мы будем продолжать оказывать им любую возможную помощь, чтобы развить этот процесс. Сегодня был первый день совещаний, которые продлятся до четверга", - сказал он.