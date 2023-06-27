Чемпион Азербайджана « Карабах » провел первый контрольный матч на сборах в Австрии.

Сегодня соперником подопечных Гурбана Гурбанова был сильнейший клуб Венгрии «Ференцварош». Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе агдамцев два мяча забил 19-летний Нариман Ахундзаде. Еще один гол на счету Леандро Андраде.

1 июля «Карабах» сыграет с польской «Легией», а 4-го числа – с софийским ЦСКА.

Напомним, «Карабах» стартует в Лиге чемпионов с 1-го квалификационного раунда. Там его соперником будет «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара. Первый матч состоится 11 июля в Гибралтаре, а ответный – 19 июля на Бакинском олимпийском стадионе.

На днях «Карабах» объявил о трансфере 26-летнего бразильского нападающего Виейры Жуниньо. С игроком, выступавшим до этого в Португалии, подписан 3-летний контракт.