Российская военная полиция задержала главу отделения ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде на юге Сирии. Об этом сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас», сославшись на источники.

Согласно данным телеканала, три высокопоставленных командира ЧВК «Вагнер» также задержаны на авиабазе Хмеймим. Кроме того, полиция посетила представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Представители ЧВК «Вагнер» пока эту информацию не комментировали.