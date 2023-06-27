«Вагнер» попытается перевезти технику в Африку Американские СМИ
ЧВК «Вагнер» попытается сохранить часть своей техники и перевезти ее в Африку, об этом пишет The New York Times.
Американское издание отмечает, что ЧВК располагает внушительным спектром тяжелой техники, включая танки, реактивные системы залпового огня и самолеты.
Также отмечается, что пока не известно, какую часть своего вооружения компания отдаст Минобороны РФ.
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