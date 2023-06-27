Цепная авария в Баку
Дрожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло в Баку, передает АПА.
Инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.
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Дрожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло в Баку, передает АПА.
Инцидент был зафиксирован на проспекте Зии Буниятова.
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